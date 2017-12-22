Роль Джеймса Бонда повинна виконати жінка - прем'єр Великобританії

Роль агента британської розвідки Джеймса Бонда коли-небудь повинна дістатися актрисі. Про це глава британського уряду заявила, говорячи про бажання подивитися на Різдво нові серії британського серіалу «Доктора Хто», де роль Лікаря – головного героя серіалу, вперше виконала жінка.

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Політик вважає, що це стане великим кроком для розширення впливу жінок. "І коли-небудь потрібно з'явитися і жіночого Джеймсу Бонду", - сказала Мей.

Прем'єр-міністр не пояснила, кого б вона воліла бачити в ролі Джеймса Бонда після Деніела Крейга. Однак вона згадала про те, що у Великобританії у зв'язку з цим згадують актора Джеймса Нортона, який зіграв в екранізації 2016 року роль Андрія Болконського роману-епопеї Льва Толстого "Війна і мир".