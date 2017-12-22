Джонсон і Лавров посперечалися у Москві через втручання РФ у справи Британії (відео)

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон і глава МЗС РФ Сергій Лавров посперечалися на прес-конференції в Москві через інформацію про російське втручання в політику різних країн.

Відеозапис прес-конференції доступний на youtube-каналі RT, пише Європейська правда.

Лавров, відповідаючи на питання журналіста, заявив, що Росію звинувачували у втручанні в політичні процеси в США, Франції та інших країнах, але ніхто не надав доказів.

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"Навіть в західному співтоваристві є чимало діячів, які мають здоровий глузд і незашорений погляд. Ось, наприклад, мій сусід Борис Джонсон недавно заявив, що у нього немає доказів, що Росія втручалася в референдум щодо виходу Британії з Євросоюзу", - сказав Лавров.

Джонсон, який слухав Лаврова через перекладача, моментально відповів: "Не було успішного (втручання, - ред.). Я думаю, так буде правильно сказати".

Лавров на це зауважив, що якщо Джонсон йому не заперечить, то "у нього вдома буде зіпсована репутація серед ЗМІ".

Тоді Джонсон сказав, що більше турбується про репутацію Лаврова.

"Я вважаю, дуже важливо, щоб ви визнали російські спроби втрутитися в наш референдум і вибори. Якими б вони не були, вони виявилися безуспішними. Мені здається, що якби ці спроби мали успіх, все було б зовсім інакше", - сказав Джонсон.