Метта Деймона вимагають прибрати з "8 подруг Оушена" через Вайнштейна

Голлівудський актор Метт Деймон може поплатитися кар'єрою за висловлювання на адресу продюсера Харві Вайнштейна. Так, понад 13 тисяч чоловік підписали петицію за те, щоб Деймона вирізали з нового фільму "8 подруг Оушена", пише ТСН.

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У петиції, адресованій творцям картини, сказано, що поява Метта на екрані продемонструє відсутність відповідальності за сексуальні домагання на робочому місці, які регулярно відчувають на собі чотири з десяти американських жінок, пише Independent.

Зауважимо, що раніше Метт Деймон зізнавався, що знав про сексуальні домагання Харві Вайнштейна до жінок. Зокрема чув і про домагання продюсера до Гвінет Пелтроу. Втім, актор вважав це особистою справою кіномагната, тому не втручався і продовжив працювати з Вайнштейном.

Крім того, коли актора запитали, чи буде він співпрацювати з людьми, яких звинувачують у сексуальному домаганні, він відповів, що розгляне це питання, беручи до уваги кожен конкретний випадок.

До речі, днями побачив світ перший офіційний трейлер "8 подруг Оушена". У ньому, правда, немає персонажа Метта Деймона.