Метта Деймона вимагають прибрати з "8 подруг Оушена" через Вайнштейна
Раніше Метт Деймон зізнавався, що знав про сексуальні домагання Харві Вайнштейна до жінок.
Голлівудський актор Метт Деймон може поплатитися кар'єрою за висловлювання на адресу продюсера Харві Вайнштейна. Так, понад 13 тисяч чоловік підписали петицію за те, щоб Деймона вирізали з нового фільму "8 подруг Оушена", пише ТСН.
Читайте такожРежисер фільму про ліліпутів, які вижили в Аушвіці, зніме фільм про Вайнштейна
У петиції, адресованій творцям картини, сказано, що поява Метта на екрані продемонструє відсутність відповідальності за сексуальні домагання на робочому місці, які регулярно відчувають на собі чотири з десяти американських жінок, пише Independent.
Зауважимо, що раніше Метт Деймон зізнавався, що знав про сексуальні домагання Харві Вайнштейна до жінок. Зокрема чув і про домагання продюсера до Гвінет Пелтроу. Втім, актор вважав це особистою справою кіномагната, тому не втручався і продовжив працювати з Вайнштейном.
Крім того, коли актора запитали, чи буде він співпрацювати з людьми, яких звинувачують у сексуальному домаганні, він відповів, що розгляне це питання, беручи до уваги кожен конкретний випадок.
До речі, днями побачив світ перший офіційний трейлер "8 подруг Оушена". У ньому, правда, немає персонажа Метта Деймона.