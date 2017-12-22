До початку 2018 року на Землі будуть жити близько 8 мільярдів людей

До початку 2018 року на Землі будуть жити 7 591 541 000 осіб. Такі дані наводяться у прогнозі, оприлюдненому в п'ятницю, 22 грудня, фондом "Населення Землі", штаб-квартира якого знаходиться в німецькому місті Ганновері (федеральна земля Нижня Саксонія).

Як пише Delfi, в порівнянні з показником річної давності, кількість жителів Землі збільшиться приблизно на 83 млн осіб. При цьому приріст населення на планеті становить в середньому 2,6 людини в секунду. Найшвидшими темпами він йде в Африці.

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Експерти, зокрема, вважають, що до 2050 року там будуть проживати 2,5 млрд людей, і радять активніше реалізовувати освітні програми, щоб уникнути небажаних вагітностей.

Як раніше зазначала голова фонду "Населення Землі" Рената Бер, якщо б кожна людина могла самостійно вирішувати, коли і скільки дітей вона хоче мати, це дозволило б запобігти близько 70 % випадків незапланованої вагітності.