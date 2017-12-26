Помер композитор і автор пісні "Блакитний вагон" Володимир Шаїнський (відео)

На 93 році життя помер легендарний композитор Володимир Шаїнський. Причина смерті не називається. Про дату і місце прощання також поки невідомо. Про смерть композитора повідомив канал "Культура".

Він написав багато музики до мультфільмів і дитячого кіно. «Блакитний вагон» і «Нехай біжать незграбно» з мультфільму про Крокодила Гену і Чебурашку, «Посмішка» з «Крихітки Єнота», «Білі кораблики», «Разом весело крокувати», «Антошка» — всього понад 40 картин.

Його пісні співали Майя Кристалінська, Людмила Зикіна і Ганна Герман, Йосип Кобзон, Алла Пугачова і Лев Лещенко — «Йде солдат по місту», «На дальній станції зійду», «Батьківський дім», «Через дві зими» і навіть вступна пісенька відродженого в кінці 1980-х «Клубу веселих і кмітливих».