Сина Вікторії і Девіда Бекхем визнали "моделлю року"

Один із синів подружжя Бекхем був визнаний "моделлю року" за версією впливового порталу Models.com, присвяченого модельного бізнесу.

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Бруклін Бекхем посів першу сходинку в списку "Модель серед зірок" за результатами користувальницького голосування.

У категорії Celebrity Model Men Бруклін переміг завдяки голосам користувачів сайту, а експертна рада Models.com назвала кращим репера A$AP Rocky. В аналогічній жіночій категорії – Celebrity Model Women – користувачі назвали найкращою Зендаю, а експерти віддали перевагу Ріанні, пише "Сегодня".

Професійних моделей портал теж зауважив. Серед представниць високої моди виділили Беллу Хадід і Адвоа Абоа. Молодшу сестру Джіджі Хадід користувачі сайту також назвали "зіркою соцмереж".

Нещодавно Вікторія і Девід Бекхем вперше за довгий час вийшли в світ разом. Дизайнер вибрала червону сукню зі своєї колекції весна-літо 2018, під яке не стала надягати бюстгальтер.