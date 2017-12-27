У Бангладеш зіткнулися два літаки (фото)

21:43, 27 грудня 2017
Світ
906

Причина події поки не відомі, повідомили в поліції. За даними видання, екіпажі обох літаків не постраждали.

bdnews24

На південному сході Бангладеш зіткнулися два навчально-бойових літаки Як-130, повідомляє bdnews24 з посиланням на джерело.

«Причина події поки не зрозуміла», - повідомили в поліції.

За даними видання, екіпажі обох літаків не постраждали.

Раніше в аеропорту Мехіко здійснив екстрену посадку літак авіакомпанії Aeromar після відмови двигуна.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Бангладешь авіакатастрофа