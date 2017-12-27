У Бангладеш зіткнулися два літаки (фото)
21:43, 27 грудня 2017Світ
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Причина події поки не відомі, повідомили в поліції. За даними видання, екіпажі обох літаків не постраждали.
Екіпажі обох літаків не постраждали / bdnews24
На південному сході Бангладеш зіткнулися два навчально-бойових літаки Як-130, повідомляє bdnews24 з посиланням на джерело.
«Причина події поки не зрозуміла», - повідомили в поліції.
За даними видання, екіпажі обох літаків не постраждали.
Раніше в аеропорту Мехіко здійснив екстрену посадку літак авіакомпанії Aeromar після відмови двигуна.
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