Сталлоне купив статую Роккі за $400 тисяч - ЗМІ

Актор і режисер Сільвестр Сталлоне купив статую Роккі Бальбоа більш ніж за $400 тис.

Як повідомляє TMZ, це одна з двох робіт, зроблених скульптором А. Томасом Шомбергом. Оригінал можна побачити у фільмі «Роккі 3» (1982), в якому Сталлоне зіграв головну роль. В даний час скульптура виставлена у Філадельфії.

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Друга робота протягом багатьох років перебувала в Залі чемпіонів в Сан-Дієго, але після його закриття була виставлена на аукціон.

За словами джерела, покупцем скульптури дійсно став Сталлоне. Статую можна побачити на фотографії актора з другом і колегою Арнольдом Шварценеггером.