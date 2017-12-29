Трамп вірить у справедливість спецпрокурора США щодо втручання РФ у вибори

Президент США Дональд Трамп вірить в те, що спецпрокурор щодо Росії Роберт Мюллер, який розслідує справу про можливі таємні угоди між Москвою і передвиборним штабом Трампа, буде коректним по відношенню до нього.

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"Думаю, що він буде справедливим", - заявив глава Білого дому в інтерв'ю газеті The New York Times, передає DW.com.

Одночасно Трамп знову заявив, що його команда не співпрацювала з російською владою, і висловив надію на те, що розслідування Мюллера незабаром буде завершено. Не слід затягувати цей процес, оскільки його безрезультатність негативно позначається на репутації Сполучених Штатів, зазначив він далі.

Крім Мюллера, розслідуванням можливих зв'язків виборчого штабу Трампа з представниками Росії і ймовірного втручання Москви в американські вибори займаються спеціальні комітети Конгресу США та Федеральне бюро розслідувань.

Американські спецслужби впевнені, що за хакерськими атаками на сайти Демократичної партії та передвиборної команди кандидата від цієї партії Хілларі Клінтон стоять російські спецслужби, що переслідували мету вплинути на результат голосування. Дональд Трамп багато разів заперечував будь-які домовленості між його командою та представниками РФ.