Суд у Німеччині відправив до в'язниці 96-річного "бухгалтера Освенцима"

Суд у Німеччині засудив до чотирьох років в'язниці 96-річного Оскара Гренінга, обіймав посаду бухгалтера в концтаборі Освенцим, повідомляє Spiegel.

Гренінг був засуджений до тюремного ув'язнення ще в 2015 році, однак спробував оскаржити рішення. Конституційний суд ФРН відхилив скаргу «бухгалтера Освенцима».

Чоловіка визнали винним у підбурюванні та пособництві у 30 тис. випадках вбивства. Раніше студентка з Ізраїлю зізналася у крадіжці матеріалів з Освенціма для проекту.