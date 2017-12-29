Суд у Німеччині відправив до в'язниці 96-річного "бухгалтера Освенцима"
21:41, 29 грудня 2017Світ
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Гренінг був засуджений до тюремного ув'язнення ще в 2015 році, однак спробував оскаржити рішення. Конституційний суд ФРН відхилив скаргу «бухгалтера Освенціма».
REUTERS
Суд у Німеччині засудив до чотирьох років в'язниці 96-річного Оскара Гренінга, обіймав посаду бухгалтера в концтаборі Освенцим, повідомляє Spiegel.
Гренінг був засуджений до тюремного ув'язнення ще в 2015 році, однак спробував оскаржити рішення. Конституційний суд ФРН відхилив скаргу «бухгалтера Освенцима».
Чоловіка визнали винним у підбурюванні та пособництві у 30 тис. випадках вбивства. Раніше студентка з Ізраїлю зізналася у крадіжці матеріалів з Освенціма для проекту.
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