У Британії до Нового року на вулицях з'являться мобільні витверезники (відео)
03:03, 31 грудня 2017Світ
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Таким чином, в країні збираються розвантажити лікарні. А в Берліні створять безпечні зони для жінок.
У Берліні створять зони безпеки для жінок, а в Британії - мобільні витверезники / ТСН
Мобільні витверезники на свята будуть чергувати на вулицях Великобританії, повідомляє ТСН.
У святкові дні британські лікарні приймають до 70% людей, які хильнули зайвого. Щоб зменшити навантаження на медичні установи, на вулиці кількох міст випустять мобільні витверезники.
А в Німеччині на Новий рік створять спеціальні зони безпеки для жінок. Таким способом організатори святкування в Берліні вирішили захистити громадянок від домагань.
Нагадаємо, два роки тому на новорічні свята сотні жінок стали жертвами нападів і пограбувань. Німецька поліція затримала десятки підозрюваних, більшість з них виявилися мігрантами.
Підготовка до свят: у Берліні створять зони безпеки для жінок, а у Великобританії - мобільні витверезники
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