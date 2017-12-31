У Британії до Нового року на вулицях з'являться мобільні витверезники (відео)

Мобільні витверезники на свята будуть чергувати на вулицях Великобританії, повідомляє ТСН.

У святкові дні британські лікарні приймають до 70% людей, які хильнули зайвого. Щоб зменшити навантаження на медичні установи, на вулиці кількох міст випустять мобільні витверезники.

А в Німеччині на Новий рік створять спеціальні зони безпеки для жінок. Таким способом організатори святкування в Берліні вирішили захистити громадянок від домагань.

Нагадаємо, два роки тому на новорічні свята сотні жінок стали жертвами нападів і пограбувань. Німецька поліція затримала десятки підозрюваних, більшість з них виявилися мігрантами.