Рекордний холод: у США частково замерз Ніагарський водоспад

У США через рекордно низьку температуру повітря замерзла частина славетного Ніагарського водоспаду.

Про це повідомляє CNN.

Так, 29 грудня у Массачусетсі було зафіксовано 8 по Фаренгейту (приблизно -13 градусів Цельсія), що побило рекорд 1903 року.

Читайте такожУ США виявили двох акул, які замерзли на смерть

Потужні потоки води не замерзли - краплі водяного пилу у повітрі перетворюються на кригу та осідають на всьому навколо.

Наступного тижня температура тут буде триматися на рівні 10-15 градусів морозу.