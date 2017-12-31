Рекордний холод: у США частково замерз Ніагарський водоспад
14:47, 31 грудня 2017Світ
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29 грудня у Массачусетсі було зафіксовано 8 по Фаренгейту (приблизно -13 градусів Цельсія), що побило рекорд 1903 року.
Водяний пил перетворюється на лід у повітрі / фото twitter.com/JohnCohen
У США через рекордно низьку температуру повітря замерзла частина славетного Ніагарського водоспаду.
Про це повідомляє CNN.
Так, 29 грудня у Массачусетсі було зафіксовано 8 по Фаренгейту (приблизно -13 градусів Цельсія), що побило рекорд 1903 року.
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Потужні потоки води не замерзли - краплі водяного пилу у повітрі перетворюються на кригу та осідають на всьому навколо.
Наступного тижня температура тут буде триматися на рівні 10-15 градусів морозу.
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