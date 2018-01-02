В уряді Іспанії підрахували збитки від політичної кризи в Каталонії

Політична криза, пов'язана із спробою оголосити незалежність Каталонії від Іспанії, коштувала державному бюджету держави в €1 млрд. Про це міністр економіки Іспанії Луїс де Гіндос розповів Cadena SER Radio.

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Він зазначив, що економічне зростання в Каталонії "значно сповільнилося" – з 0,91% у попередні квартали до 0,4–0,5% в четвертому кварталі.

Причинами спаду де Гіндос назвав "величезну невизначеність, неспокій і недовіру, які породили рішення попереднього уряду Каталонії.

За даними міністра економіки Іспанії, ВВП Каталонії становить €200 млн.

1 жовтня на референдумі, який організувала влада Каталонії, відділення регіону від Іспанії підтримали 90,18% учасників плебісциту. Явка виборців склала 43%. В ході зіткнень з силами правопорядку, які заблокували частину виборчих дільниць, постраждали 893 людини.