У Грузії Саакашвілі засудили до трьох років позбавлення волі

Суддя Тбіліського міського суду Георгій Аревадзе оголосив рішення у частині звинувачення у відношенні екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі у справі Сандро Гіргвліані.

Як пише Грузія.Online, суддя визнав Саакашвілі винним і засудив до позбавлення волі строком на 3 роки.

По справі Сандро Гіргвліані Міхеілу Саакашвілі пред'явлено обвинувачення за статтею «зловживання службовими повноваженнями».

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Згідно слідству, Міхеїл Саакашвілі незаконно пообіцяв тодішньому керівнику Департаменту конституційної безпеки (ДКБ) Дату Ахалаю, що помилує засуджених за вбивство Сандро Гіргвліані і потім вже в обхід Комісії з помилування помилував Геронтія Аланія, Михайла Бибилуридзе, Автанділа Апціаурі і Олександра Гачава, створивши правовий важіль для умовно-дострокового звільнення засуджених.