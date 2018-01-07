Джон Сноу з "Гри престолів" влаштував п'яний дебош у барі Нью-Йорка (відео)

Виконавець ролі Джона Сноу в серіалі «Гра престолів» Кіт Харінгтон розбушувався в нью-йоркському барі.

Як повідомляє TMZ, Харінгтон, мабуть, сильно п'яний, вирішив втрутитися в більярдну гру відвідувачів бару. Актор почав стукати по столу, хапати киї і чіплятися до гравців.

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Після цього адміністрація закладу попросила Харінгтона вийти. Зірка «Гри престолів» покинув бар, однак незабаром повернувся. Потім, вдавшись до крайніх заходів, охорона бару силою витурила актора закладу, розповів очевидець.

Раніше Харінгтон налякав наречену «відрубаю» головою.