Відома співачка та переможниця Євробачення померла у Франції
15:14, 07 січня 2018Світ
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За даними ЗМІ, причиною смерті стало інфекційне захворювання. В середині грудня Галль була госпіталізована.
Ізабель Галль померла на 71-му році життя / eurovision.de
Відома французька співачка Франс Галль померла вранці в неділю, 7 січня, повідомляє Le Figaro. Галль було 70 років.
За даними ЗМІ, причиною смерті стало інфекційне захворювання. В середині грудня Галль була госпіталізована.
Ізабель Галль (справжнє ім'я) народилася 9 жовтня 1947 року в Парижі. Її батько, Роберт Галль, співак і автор, писав пісні Едіт Піаф і Шарлю Азнавуру.
Галль починаючи з 1963 року випустила кілька хітів, у 1965 році перемогла на конкурсі «Євробачення».
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