Відома співачка та переможниця Євробачення померла у Франції

Відома французька співачка Франс Галль померла вранці в неділю, 7 січня, повідомляє Le Figaro. Галль було 70 років.

За даними ЗМІ, причиною смерті стало інфекційне захворювання. В середині грудня Галль була госпіталізована.

Ізабель Галль (справжнє ім'я) народилася 9 жовтня 1947 року в Парижі. Її батько, Роберт Галль, співак і автор, писав пісні Едіт Піаф і Шарлю Азнавуру.

Галль починаючи з 1963 року випустила кілька хітів, у 1965 році перемогла на конкурсі «Євробачення».