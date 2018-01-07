ЗМІ: адміністрація Трампа недооцінила розвиток ядерної програми КНДР

Розвідслужби США на початку президентства Дональда Трампа помилково оцінили можливості КНДР з реалізації ядерної програми, повідомляє New York Times з посиланням на джерела серед колишніх співробітників спецслужб.

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Нової адміністрації повідомили, що Північна Корея не зможе завдати удару, щонайменше, до 2020-2022 року, передає "Газета.ru".

У 2016 році КНДР випробувала вісім ракет середньої дальності, сім з них вибухнули на стартовому майданчику або розвалилися в польоті, що, за даними видання, деякі чиновники, віднесли до заходів Обами.

І хоча КНДР підтвердила лише п'ять підземних ядерних випробувань, спецслужби США були впевнені, що Пхеньяну буде потрібно ще кілька років на створення водневої бомби.

Нездатність прорахувати швидкий розвиток подій входить у число найбільш значних провалів в історії розвідки США, кажуть чиновники.