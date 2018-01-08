У Португалії визначилися з ведучими Євробачення-2018 (фото)
Так, музичне змагання будуть вести четверо жінок. Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті пісенної першості.
У столиці Португалії Лісабоні, де вже у травні відбудеться міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2018" визначилися з ведучими.
Читайте такожВідома співачка та переможниця Євробачення померла у Франції
Так, музичне змагання будуть вести четверо жінок. Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті.
"Історія Євробачення була зроблена в минулому році в Києві, коли вперше ведучими обрали трьох чоловіків. Сьогодні для проведення шоу наживо з Лісабона вибрали чотирьох жінок", – йдеться в повідомленні.
Так, ведучими "Євробачення-2018" стали Філомена Каутела, Сільвія Альберто, Даніела Руа і Катаріна Фуртадо.
Нагадаємо, що в 2017 році "Євробачення", яке проходило в Києві, вперше в історії музичного конкурсу вели троє чоловіків - Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тимур Мірошниченко.