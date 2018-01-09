Від ракет до розмов: чого очікувати від перемовин між Сеулом та Пхеньяном

Сеул і Пхеньян почали перші за більш ніж два роки офіційні переговори, поки що — щодо можливої участі спортсменів із Північної Кореї в Олімпійських іграх-2018. За весь період загострення напруженості у відносинах між КНДР та Південною Кореєю, яке відбувалося по наростаючій, це — перші переговори між країнами на двосторонньому рівні без посередників. І це — плюс.

Загострення ситуації та ескалація напруженості у відносинах були потрібні Кім Чен Ину для того, щоб вийти на нову переговорну позицію. Зокрема, він уже накопичив запас ядерної зброї та ракетоносіїв необхідний для того, щоб створити фактор стримування, аби унеможливити будь-які спроби внутрішньої дестабілізації в КНДР. А відтак і країнам-сусідам стало вкрай складно ззовні впливати на політичний процес у Північній Кореї.

Тому зараз для Кім Чен Ина зручний момент, коли доцільно провести такі переговори, скориставшись сприятливою політичною кон’юнктурою. Адже в Південній Кореї сьогодні занепокоєні ініціативами Трампа щодо можливості завдання превентивного удару по КНДР, що, у свою чергу, запустить ланцюгову реакцію та призведе до удару у відповідь по Сеулу, який знаходиться у безпосередній близькості до кордонів із КНДР, а також до Японії.

Сам факт того, що відбуваються двосторонні переговори між КНДР та Південною Кореєю, без посередників, до того ж, не кулуарно, десь на «третій стороні», а безпосередньо на лінії розмежування — це достатньо символічно

На мою думку, ці перемовини знизять рівень напруги в регіоні та створять нову вигідну переговорну позицію Пхеньяну, щоб згодом він зміг провести більш широкі переговори з іншими учасниками, в тому числі з Китаєм, Японією, Росією та іншими.

Слід також враховувати, що КНДР не є глобальним самостійним гравцем. Тому, очевидно, що в даному випадку на Пхеньян вплинули зусилля Пекіну, який зацікавлений у тому, щоб знизити напругу і домогтися певного поліпшення стосунків з Японією, Південною Кореєю та Сполученими Штатами. Адже Пекін та Вашингтон знаходяться на новому витку торговельної війни, і зараз необхідно показати певні кроки назустріч для того, щоб мінімізувати наслідки цієї війни. Одним із таких кроків можуть стати переговори між Сеулом та Пхеньяном.

Чи будуть ці переговори результативними? Покаже час. Але сам факт того, що відбуваються двосторонні переговори між КНДР та Південною Кореєю, без посередників, до того ж, не кулуарно, десь на «третій стороні», а безпосередньо на лінії розмежування — це достатньо символічно. Тому можна очікувати, що хоча б якийсь «сухий залишок» цих переговорів буде.

Віталій Кулик, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства