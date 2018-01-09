"Найкрутіша мавпа в джунглях": The Weeknd відмовився співпрацювати з H&M через расистську рекламу

Шведський ритейлер H&M звинуватили в расизмі через рекламу дитячої колекції. На одному з фото чорношкірий хлопчик позує в худі з написом "найкрутіша мавпа в джунглях".

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Після критики відома компанія видалила рекламу. Ритейлер вибачився за образу. У компанії пообіцяли, що будуть працювати над своєю політикою, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому.

На рекламу відреагував кандский виконавець The Weeknd: він заявив, що більше не буде співпрацювати з H&M.

"Прокинувся вранці і був шокований і збентежений цією фотографією. Я глибоко ображений і більше ніколи не буду працювати з H&M", — написав він у Twitter.