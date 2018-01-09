"Найкрутіша мавпа в джунглях": The Weeknd відмовився співпрацювати з H&M через расистську рекламу
Багатьох образила реклама дитячої лінії.
Шведський ритейлер H&M звинуватили в расизмі через рекламу дитячої колекції. На одному з фото чорношкірий хлопчик позує в худі з написом "найкрутіша мавпа в джунглях".
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Після критики відома компанія видалила рекламу. Ритейлер вибачився за образу. У компанії пообіцяли, що будуть працювати над своєю політикою, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому.
На рекламу відреагував кандский виконавець The Weeknd: він заявив, що більше не буде співпрацювати з H&M.
"Прокинувся вранці і був шокований і збентежений цією фотографією. Я глибоко ображений і більше ніколи не буду працювати з H&M", — написав він у Twitter.
woke up this morning shocked embarrassed and by this photo. i'm deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb— The Weeknd (@theweeknd) January 8, 2018