Засновник Amazon став найзаможнішою людиною в історії - ЗМІ

Засновник компанії Amazon Джефф Безос став найзаможнішою людиною в історії, повідомляє CNN.

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Згідно з даними Bloomberg, статки Безоса в понеділок, 8 січня, досягли $105,1 млрд. Таким чином, Безос побив рекорд засновника Microsoft Білла Гейтса.

Відзначається, що більшу частину статків мільярдера становлять акції Amazon. У сезон розпродажів в листопаді статки Безоса зросли до $100 млрд.

Раніше повідомлялося, що найзаможніші люди планети за 2017 рік збагатилися на $1 трлн.