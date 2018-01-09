Засновник Amazon став найзаможнішою людиною в історії - ЗМІ
21:55, 09 січня 2018Світ
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Більшу частину статків мільярдера становлять акції Amazon.
REUTERS
Засновник компанії Amazon Джефф Безос став найзаможнішою людиною в історії, повідомляє CNN.
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Згідно з даними Bloomberg, статки Безоса в понеділок, 8 січня, досягли $105,1 млрд. Таким чином, Безос побив рекорд засновника Microsoft Білла Гейтса.
Відзначається, що більшу частину статків мільярдера становлять акції Amazon. У сезон розпродажів в листопаді статки Безоса зросли до $100 млрд.
Раніше повідомлялося, що найзаможніші люди планети за 2017 рік збагатилися на $1 трлн.
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