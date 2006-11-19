Майк Тайсон поміняє спорт на... бордель?! (фото)

Колишній абсолютний чемпіон світу по боксу в суперважкій вазі "Залізний" Майк Тайсон погодився працювати "хлопчиком по виклику", повідомляє deVerdieping Trouw.

Принципової домовленості з Тайсоном досягла відома "Мадам Голлівуд" Хайді Флейс, яка найближчим часом почне будівництво нового публічного будинку в штаті Невада, де вона вже придбала земельну ділянку. За словами Флейс, Тайсон стане її "найпопулярнішим жеребцем", адже в борделі працюватимуть тільки чоловіки.

Сутенерша Хайді Флейс відома тим, що поставляла повій голлівудській богемі. Одна година інтимних послуг коштувала 100 доларів, проте потім "Мадам Голлівуд" вимагала від клієнтів ще 1400 доларів за те, що зберігатиме мовчання про їхні пригоди.

"Хайді запропонувала мені роботу в своєму закладі і я погодився, - заявив 40-річний Тайсон, який нещодавно почав світове турне, під час якого він проводить виставкові бої. – Мене не турбує, що скажуть інші. Головне, щоб я подобався жінкам, особливо якщо мені за це платитимуть".

Нагадаємо, що в 1991 році Майк Тайсон був засуджений за згвалтування "Міс Америки" Дезіре Вашингтон, проте за зразкову поведінку був звільнений достроково. Свій останній бій на професійному рингу колишній чемпіон провів літом 2005 року проти ірландця Кевіна Макбрайда, відмовившись від продовження поєдинку в шостому раунді.

Лента.ру