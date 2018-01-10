Помер відомий російський актор Михайло Державін

Артист Михайло Державін помер у віці 81 року.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Театру сатири в фейсбуці.

Народний артист Росії Михайло Державін помер «після тривалої важкої хвороби», йдеться в повідомленні. Дата прощання і місце похорону Державіна будуть оголошені пізніше.

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Михайло Державін — радянський і російський актор театру і кіно, народний артист РРФСР.

Народився 15 червня 1936 року в Москві в сім'ї одного з провідних акторів Театру імені Вахтангова Михайла Степановича Державіна.

З 1967 року він працював у московському Театрі сатири. Перші свої ролі Михайло Державін зіграв у виставах легендарного Анатолія Ефроса, знімався в кіно, багато років вів «Кабачок «13 стільців» — ймовірно, найбільш популярне телешоу радянських часів.