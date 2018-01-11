Дружина скандального продюсера Вайнштейна розділила з ним гроші та нерухомість

Горезвісний кінопродюсер Харві Вайнштейн, з якого почалася хвиля секс-скандалів в Голлівуді, і його дружина Джорджина Чапман поділили майно і гроші.

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Крім того, екс-закохані розподілили обов'язки у вихованні дітей, 7-річної Індії Перл і 4-річного Дашиеля Макса Роберта, пише ТСН.

Як передає видання TMZ, до весілля Харві і Джорджина уклали шлюбний договір, до якого днями внесли деякі зміни. І хоча угода була досягнута, документи на розірвання шлюбу Вайнштейн і його поки що законна дружина все ще не подали.

Зауважимо, що згідно зі шлюбним контрактом 65-річний Вайнштейн повинен був виплатити 41-річній Чапман 300 тисяч доларів. За перші 10 років шлюбу в разі розлучення, а за наступний рік - 400 тисяч доларів.

Також Чапман отримає відсоток від вартості таунхауса West Village, який оцінюється в 15 мільйонів доларів, і будинок на пляжі Hamptons вартістю 12 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що після викривальної статті The New York Times про сексуальні домагання впливового продюсера Харві Вайнштейна до жінок, його дружина, дизайнер Джорджина Чапман, оголосила про бажання розлучитися з ним.

Харві Вайнштейн і Джорджина Чапман одружилися в 2007 році, у них двоє дітей.