Стало відомо про таємне весілля зірки "Армагеддону" і "Володаря перснів"

Американська актриса і модель Лів Тайлер таємно вийшла заміж за свого коханого спортивного агента Дейва Гарднера. Про це повідомляє видання Hollywood.com.

Читайте такожГоллівудський відлюдник Кіану Рівз сходив на побачення (фото)

Такий висновок журналісти зробили після посту коміка Джека Вайтхолла, який дружить з парою. Так, чоловік розмістив у своєму Instagram фото, на якому позує з Тайлер, під яким залишив підпис: "Коли веселишь дружину друга куди більше, ніж він сам".

Зазначимо, що пара ніяк не коментувала цю інформацію. Крім того, закохані виховують дітей від попередніх шлюбів, сина актриси Майло Вільяма і сина Дейва — Грея, зазначає "Лайм".

Лів Тайлер відома завдяки ролям у фантастичному блокбастері "Армагеддон" і кінотрилогії "Володар кілець". Актриса також знялася в картинах "Планкетт і Маклейн" і "Онєгін".