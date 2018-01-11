Студія Marvel знайшла сценариста для фільму про Чорну вдову зі Скарлет Йоханссон

Студія Marvel вибрала сценариста фільму, головною героїнею якого виступить Чорна вдова у виконанні Скарлетт Йоханссон. Як повідомляє Variety з посиланням на власні джерела, сценарій сольного фільму напише Жаклін Шеффер.

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Зазначається, що виробництво фільму все ще знаходиться на ранній стадії розробки, але вибір сценариста свідчить про те, що студія серйозно має намір зайнятися його створенням. За даними Variety, представники Marvel зустрічалися з Йоханссон для того, щоб дізнатися, яким вона хоче бачити сценарій фільму, пише DT.UA.

На роль сценариста картини розглядалося кілька кандидатур, але в кінцевому підсумку вибір припав на Шеффер.

Шеффер дебютувала в кіно в 2009 році з фільмом "Таймер", де вона була режисером, сценаристом і продюсером.