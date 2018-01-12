У США вибрали кращого актора всіх часів
У голосуванні за найвидатніших акторів в історії кінематографа на порталі Ranker проголосували понад 1,1 млн кіноманів. Голлівудський актор Том Хенкс посів перше місце.
Голлівудський актор Том Хенкс визнаний кращим актором всіх часів. Голосування було проведено на порталі Ranker, в ньому взяли участь понад 1,1 млн осіб.
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Так, зірка фільмів "Форрест Гамп" і "Аполлон-13" Хенкс отримав понад 22 тис. голосів і посів перше місце в рейтингу. На другому – зірка 40-х, 50-х років і номінантка 10 премій "Оскар" Бетт Девіс. На третьому місці знаходиться Марлон Брандо, на четвертому – Роберт Де Ніро, на шостому – Джек Ніколсон.
Крім того, в десятку найвидатніших акторів в історії кінематографа увійшли Джеймс Стюарт, Кетрін Хепберн, Морган Фрімен, Ентоні Хопкінс і Дастін Хоффман.
Хенксу 61 рік. Актор є лауреатом двох премій "Оскар", чотирьох "Золотих глобусів", премій Берлінського міжнародного кінофестивалю, Гільдії кіноакторів США, "Еммі" і інших. Крім того, актор і режисер був удостоєний найвищої відзнаки Франції – ордена Почесного легіону.