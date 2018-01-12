У США вибрали кращого актора всіх часів

Голлівудський актор Том Хенкс визнаний кращим актором всіх часів. Голосування було проведено на порталі Ranker, в ньому взяли участь понад 1,1 млн осіб.

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Так, зірка фільмів "Форрест Гамп" і "Аполлон-13" Хенкс отримав понад 22 тис. голосів і посів перше місце в рейтингу. На другому – зірка 40-х, 50-х років і номінантка 10 премій "Оскар" Бетт Девіс. На третьому місці знаходиться Марлон Брандо, на четвертому – Роберт Де Ніро, на шостому – Джек Ніколсон.

Крім того, в десятку найвидатніших акторів в історії кінематографа увійшли Джеймс Стюарт, Кетрін Хепберн, Морган Фрімен, Ентоні Хопкінс і Дастін Хоффман.

Хенксу 61 рік. Актор є лауреатом двох премій "Оскар", чотирьох "Золотих глобусів", премій Берлінського міжнародного кінофестивалю, Гільдії кіноакторів США, "Еммі" і інших. Крім того, актор і режисер був удостоєний найвищої відзнаки Франції – ордена Почесного легіону.