Починаємо КВН: Масляков, Якубович та Винокур стали довіреними особами Путіна на виборах президента РФ

Російський ЦВК сьогодні, 12 січня, затвердив першу частину списку довірених осіб Володимира Путіна на президентських виборах. Про це повідомляє РБК.

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До нього увійшли 259 осіб. Серед них, зокрема, співачки Поліна Гагаріна і Діана Гурцкая, актор Михайло Боярський, музикант Ігор Крутой, співак Лев Лещенко, гуморист Володимир Винокур, фехтувальниця Яна Єгорян, телеведучі Леонід Якубович та Олександр Масляков (старший), ректор Академії російського балету Микола Цискарідзе.

Нагадаємо, голосування відбудеться 18 березня - у день, коли Росія святкує окупацію Криму.