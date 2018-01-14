На Гаваях помилково оголосили ракетну тривогу

Тихоокеанське командування армії США поінформувало, що повідомлення про загрозу балістичних ракет на Гаваях було випущене помилково.

Як передає Reuters, попередження про небезпеку були відправлені на мобільні телефони, було рекомендовано негайно знайти укриття.

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Представник командування сказав, що він «не виявив загрози балістичних ракет для Гавайських островів», і що повідомлення було відправлено помилково.

Розпочато розслідування події.