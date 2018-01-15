В Африці знайдено п'ятий за величиною в світі алмаз (фото)

В Африці, в королівстві Лесото, знайдений п'ятий за величиною алмаз.

Про це повідомляється на сайті британської компанії Gem Diamonds.

Алмаз був виявлений під час робіт в алмазному кар'єрі Летсенг, що належить Gem Diamonds, його вартість оцінюється в $40 млн. 910-каратний безбарвний (шкала D) камінь відноситься до типу IIa – алмазів, які майже не містять домішок. Такі камені становлять лише 1-2% від всіх природних алмазів.

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«Після того, як Gem Diamonds придбала Летсенг в 2006 році, на копальні були знайдені найвідоміші алмази в світі, включаючи 603-каратний «Обіцянка Лесото», — зазначив виконавчий директор компанії Кліффорд Елфік. – Однак, цей видатний алмаз вищої якості – найбільший зі знайдених на сьогоднішній день (у цьому родовищі - ред.). Це дивовижна знахідка».

Після публікації інформації про знахідку акції компанії підскочили на 14%.