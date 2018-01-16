Новий скандал в Голлівуді: Кевіна Спейсі звинуватили в расизмі

Глава охоронного підприємства, який працював на орендованій майданчику серіалу «Картковий будиночок» звинуватив актора Кевіна Спейсі в расизмі, повідомляє Dаily Mail.

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Чоловік заявив, що під час роботи на знімальному майданчику Спейсі відмовлявся вітатися з чорношкірими охоронцями. Також він повідомив, що коли охоронці дивилися трейлер серіалу, Спейсі в грубій формі заявив своєму менеджеру, що не бажає, щоб вони переглядали ролик.

Коли голова служби охорони спробував поскаржитися на поведінку актора співробітникам на майданчику, вони заявили, що просто повинні «робити його щасливим».

Раніше повідомлялося, що колишній чоловік норвезької принцеси поскаржився на домагання Кевіна Спейсі.