Голлівудська актриса поскаржилася на постійні зґвалтування в фільмах

Незабаром 32-річна Кіра Найтлі з'явиться на екрані в новій історичній драмі - британська актриса знялася в ролі французької письменниці Колетт в однойменному фільмі Colette.

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В інтерв'ю журналу Variety кінозірка заявила, що вважає за краще грати персонажів минулих століть, а не сучасних героїнь, тому що останніх у сценаріях "найчастіше ґвалтують", а також розповіла про свій досвід роботи з Харві Вайнштейном і власному ставленні до домагань в Голлівуді, пише spletnik.

На думку актриси, в історичних драмах жінок краще ставляться, ніж у стрічках про сучасність.

"Я не знімаюся в сучасних історіях, бо жіночих персонажів там майже завжди ґвалтують. Завжди знаходжу щось неприємне в тому, як зображена жінка. А історичні фільми, навпаки, надихають мене. Мені іноді потрапляють в руки сценарії про сьогодення, в яких героїня не зґвалтована на перших п'яти сторінках, і при цьому вона не просто любляча подруга або дружина. Відчуваю, що стан речей змінюється на краще", - сказала Найтлі в інтерв'ю.

Вона зізналася, що ніколи не піддавалася домаганням з боку колег, а також розповіла про свій досвід роботи з Харві Вайнштейном. За словами Кіри, вона не може звинуватити його.

"Він завжди був справжнім професіоналом під час роботи над фільмами, в яких я знімалася. Я знала про його репутацію хулігана. Він був відомий тим, що дзвонив людям посеред ночі і кричав на них. Проте зі мною не відбувалося такого і, звичайно, він не пропонував мені зробити масаж або щось схоже. Я не знала про зґвалтування та інші жахливі речі. Думаю, багато людей були налякані, боялсь помсти, тому мовчали. Не думаю, що всі знали, що відбувається", - прокоментувала Кіра скандал навколо опального продюсера.