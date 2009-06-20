Парламент Сомалі закликав сусідів у 24 години ввести війська в країну

Спікер парламенту Сомалі Шейх Аден Мохамед НУР закликав сусідні країни терміново, в найближчі 24 години ввести війська в країну, щоб допомогти військовим в їхньому бою проти радикальних ісламістів, які контролюють більшу частину Сомалі .

Звертаючись до сусідніх Кенії, Джибуті, Ефіопії та Ємену, спікер сказав, що владу уряду підірвано через наступ ісламістів, передає Бі-Бі-Сі.

На півночі Могадішо другий день поспіль тривають запеклі бої між ісламістами і військовими, що змусило тисячі людей залишити, як вважалося раніше, відносно безпечну зону.