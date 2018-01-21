Франція і Німеччина планують підписати новий договір про поглиблення співпраці

Франція і Німеччина планують підписати новий великий договір про поглиблення співпраці між країнами, що дозволить протистояти економічним та соціальним викликам, а також просуватися на шляху до процвітаючої та демократичної Європи.

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Про це повідомляє видання Deutsche Welle, посилаючись на спільну заяву канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Французької Республіки Еммануеля Макрона.

«Франція і Німеччина прагнуть до подальшої розбудови німецько-французького співробітництва, аби протистояти політичним, соціальним, економічним і технологічним викликам наступних десятиліть. При цьому йдеться передусім про те, аби просуватися на шляху до більш процвітаючої і конкурентоспроможної, суверенної, єдиної і демократичної Європи», - говориться в тексті заяви.

Згідно з повідомленням, сторони прагнуть виробити спільну позицію з усіх важливих європейських та світових питань. Крім того, дві країни планують посилити співпрацю в галузі оборони і безпеки.

повідомляється, що така заява була приурочена до 55-ї річниці з дати підписання діючого Єлисейського договору, який започаткував співпрацю двох країн після Другої світової війни.

«Для модернізації та просування Єлисейського договору ми прагнемо поглибити відносини між нашими громадянськими суспільствами, особливо між молодими людьми», - наголошується в заяві.

Крім того, 19 січня Макрон заявляв, що Франція потребує підтримки з боку Німеччини для того, щоб здійснити план реформування ЄС. У свою чергу, на думку Меркель, Берлін і Париж мають бути рушійними силами.

Довідка УНІАН. Єлисейський договір про примирення та дружба був підписаний в 1963 році президентом Франції Шарлем де Голлем і канцлером ФРН Конрадом Аденауером. Цей документ охоплював багато аспектів та поклав початок спільним зусиллям двох країн у вирішення проблемних питань в Європі.