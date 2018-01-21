За несплату податків в Іспанії співачці Шакірі може загрожувати два роки в'язниці

Податкова служба Іспанії запідозрила колумбійську співачку Шакіру в несплаті податків і направила скаргу до прокуратури, повідомляє видання La Razon.

Читайте такожКолумбійський співак Малума запише гімн до ЧС-2018

Мова йде про період з 2011 по 2014 роки, коли співачка почала жити разом із захисником іспанського футбольного клубу «Барселона» Жераром Піке. За даними видання, в цей час вона повинна була сплачувати податки з доходів, отриманих як в Іспанії, так і за її межами.

За іспанським законодавством за таку несплату співачці може загрожувати штраф і дворічне ув'язнення. Згідно з інформацією видання, оточення співачки впевнене в тому, що вона сумлінно виконувала всі податкові зобов'язання.