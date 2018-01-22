У шведському Мальме знову прогримів вибух

03:02, 22 січня 2018
Світ
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Вибух стався біля офісної будівлі.

Ілюстрація / REUTERS

Вибух пролунав у неділю ввечері біля офісної будівлі в мікрорайоні Розенгорд в Мальме на півдні Швеції.

Йдеться в повідомленні для преси поліції Мальме, - пише шведське інформаційне агентство ТТ.

"У регіональний центр управління поліції надійшло декілька дзвінків з Розенгорда про гучний вибух. Нині інформації про потерпілих немає", — сказано в повідомленні поліції. .

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Повідомляється про пошкодження фасаду будинку, біля якої стався вибух. На місці інциденту очікується прибуття вибухотехніків. Про причини вибуху поки інформації немає.

Зауважимо, що детонація сталася на тій же вулиці, де знаходиться поліцейська ділянку і яка нещодавно також постраждала від вибуху. 

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Теги: #вибух у Мальме