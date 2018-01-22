У результаті ДТП у Таїланді загинули дві росіянки і госпіталізований українець

В аварії на курорті Пхукет у Таїланді загинули дві громадянки Росії. Про це повідомляє РБК з посиланням на портал The Phuket News.

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У ніч на 22 січня на дорозі Бан Дон - Чернг - Талай зіткнулися мінівен і автомобіль Nissan Almera. Як розповів поліції водій мінівена, Nissan вилетів на зустрічну смугу і врізався у його автомобіль. Поліція з'ясувала, що за кермом Nissan був громадянин України Артем Сердюков, він був госпіталізований. Його пасажирки - 67-річна Луізія Самігулліна та 68-річна Лілія Малікова - загинули. За даними поліції, дві жінки прибули на Пхукет 23 грудня 2017 року і жили на віллі у курортному селищі Камала.

Поліція почала розслідування інциденту. Громадянину України призначено експертизу на вміст алкоголю і наркотиків у крові. Йому поки не пред'явлено ніяких звинувачень.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Таїланді росіянин на мотоциклі збив пішохода, загинули три людини.