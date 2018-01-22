В Італії чоловік відкрив стрілянину з балкону (відео)

В італійській комуні Беллона 47-річний чоловік відкрив стрілянину з балкону власної квартири з рушниці, повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Поранення отримали п'ять осіб, у тому числі командир карабінерів. Наголошується, що загрози життю поранених немає.

Як повідомили ЗМІ, чоловік заявив, що вбив свою дружину, дочки вдалося втекти.