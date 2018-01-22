У Німеччині сталася масова бійка турків з курдами (відео)

В аеропорту Ганновера сталася масова бійка за участю 180 осіб, повідомляє Focus.

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За попередніми даними, її причиною стала акція протесту курдів в терміналі проти турецької військової операції в Сирії. Турецькі пасажири напали на демонстрантів. Працівники повітряної гавані розняли забіяк. Серйозно в результаті інциденту ніхто не постраждав, повідомляє "Газета.Ru".

Як повідомила поліція, проти 20 осіб були застосовані газові балончики. Ситуація знаходиться під контролем правоохоронців.

Випадки демонстрацій і дрібного хуліганства відзначалися також у самому Ганновері та інших містах Німеччини.