У Німеччині сталася масова бійка турків з курдами (відео)
21:59, 22 січня 2018Світ
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Як повідомила поліція, проти 20 осіб були застосовані газові балончики. Ситуація знаходиться під контролем правоохоронців.
В аеропорту Ганновера сталася масова бійка турків з курдами / фото з відкритих джерел
В аеропорту Ганновера сталася масова бійка за участю 180 осіб, повідомляє Focus.
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За попередніми даними, її причиною стала акція протесту курдів в терміналі проти турецької військової операції в Сирії. Турецькі пасажири напали на демонстрантів. Працівники повітряної гавані розняли забіяк. Серйозно в результаті інциденту ніхто не постраждав, повідомляє "Газета.Ru".
Як повідомила поліція, проти 20 осіб були застосовані газові балончики. Ситуація знаходиться під контролем правоохоронців.
Випадки демонстрацій і дрібного хуліганства відзначалися також у самому Ганновері та інших містах Німеччини.
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