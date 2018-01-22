ЄС запровадив нові санкції проти громадян Венесуели та КНДР

23:26, 22 січня 2018
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Брюссель запровадив санкції щодо семи найближчих соратників президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Крім того, ще на 17 осіб розширився санкційний список громадян і організацій Північної Кореї.

Ілюстрація / REUTERS

Євросоюз запровадив нові персональні санкції проти високопоставлених чиновників із Венесуели та КНДР. Таке рішення було ухвалене у понеділок, 22 січня, Радою міністрів закордонних справ ЄС.

Про це повідомляє DW.

Євросоюз запровадив санкції у вигляді замороження рахунків та заборони на подорожі проти сімох найближчих соратників президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Йдеться, зокрема, про главу МВС країни Несторе Ревероле, директора служби державної безпеки і таємної політичної поліції Густаво Гонсалеса Лопеса, а також першого заступника голови Єдиної соціалістичної партії Венесуели Дьосдадо Кабельйо. Всі вони, як вважають у ЄС, причетні до порушення прав людини в латиноамериканській країні, а також принципів правової і демократичної держави.

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Так Євросоюз відреагував на протизаконні дії уряду Мадуро проти демократичної опозиції.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року Рада ЄС запровадила ембарго на торгівлю з Венесуелою зброєю та спорядженням, яке може бути використане для репресій всередині країни.

Крім того, ЄС запровадив санкції проти ще 17 громадян КНДР. Як зазначається у поясненні до цього рішення, ці особи намагалися обійти санкції, запроваджені Радбезом ООН проти Пхеньяну у зв'язку зрозвитком північнокорейської ракетно-ядерної програми. У результаті на сьогодні у санкційному списку ЄС перебувають 58 громадян КНДР та 10 північнокорейських організацій. Він доповнює аналогічний список ООН, до якого внесені ще 79 осіб та 54 організації.

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Теги: #санкції ЄС проти КНДР#санкції ЄС