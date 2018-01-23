Трамп принижував свого 80-річного міністра торгівлі перед колегами - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп часто критикує 80-річного міністра торгівлі Уілбура Росса, ставлячи під питання його розумові здібності і принижуючи перед колегами.

Про це пише портал Axios з посиланням на джерела.

Зокрема, Трамп залишився незадоволений торговельними угодами, які він уклав з Пекіном.

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«Ці торгові операції, вони жахливі. Ваше розуміння торгівлі жахливе. І угоди не дуже хороші», — цитують слова президента джерела порталу.

Крім цього, Трамп принижував Росса перед колегами і публічно ставив під сумнів його розумові здібності та компетентність.

Втім, згодом прес-секретар Білого дому заявила, що президент США «любить Уілбура».

Раніше Трамп поскаржився на нечесну торгівлю Китаю зі США.