Найстаріша голлівудська актриса померла у віці 105 років
17:22, 23 січня 2018Світ
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Сойєр народилася в 1912 році, а першу роль вона отримала у 18 років. За свою кар'єру знялася більш ніж в 140 картинах і продовжувала працювати до кінця 2017 року.
Сойєр померла у вівторок в своєму будинку в Вудленд-Хіллз / people.com
В Каліфорнії у віці 105 років померла найстаріша актриса Голлівуду Конні Соєр. Сойєр померла у вівторок в своєму будинку в Вудленд-Хіллз, повідомляє TMZ. Причини смерті не повідомляються.
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Сойєр народилася в 1912 році, а першу роль вона отримала у 18 років. За свою кар'єру знялася більш ніж в 140 картинах і продовжувала працювати до кінця 2017 року.
Конні Сойєр більше була відома на телебаченні, а також знялася у фільмах "Коли Гаррі зустрів Саллі", "Тупий і ще тупіший", "Ананасовий експрес" та інших.
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