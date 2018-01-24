У Давосі противники візиту Трампа прорвали кордон безпеки

У швейцарському Давосі, де проходить Всесвітній економічний форум, противники візиту президента США Дональда Трампа у ході протестної акції прорвали поліцейський кордон безпеки.

Як повідомляє Reuters, близько 20 демонстрантів зуміли пробитися до конгрес-центру Давосу, звідки їх мирно вивела поліція. Протестувальники несли плакати і скандували гасло «Знищуйте ВЕФ».

Зазначається, що організатори протестних акцій проти проведення ВЕФ у Швейцарії – ліві сили. Вони закликали людей вийти на вулиці під гаслами «Трампа не чекають» і «Громи ВЕФ».

Президент США Дональд Трамп повинен буде виступити на форумі в Давосі в п'ятницю. Безпеку проведення форуму забезпечують чотири тисячі швейцарських військовослужбовців і тисяча поліцейських. Над Давосом також ввела безпольотну зону.

Нагадаємо, 23 січня в швейцарському Давосі розпочався 48-й Всесвітній економічний форум. У цьому році він відкрився промовою індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді.

Всього участь у форумі під девізом "За спільне майбутнє в розхитаному світі" повинні взяти більше трьох тисяч політиків, бізнесменів та представників громадського сектору.

Серед них німецький канцлер Ангела Меркель, французький президент Еммануель Макрон і його американський колега Дональд Трамп, який виступить із заключною промовою. У саміті візьме участь також і українська делегація на чолі з президентом Петром Порошенком.

Всесвітній економічний форум був заснований в 1971 році равенсбурзьким професором Клаусом Швабом. Вчений поставив собі метою "поліпшити стан світу". Втім, організацію часто критикують за те, що щорічна зустріч фінансової та економічної еліти тільки посилює соціальне напруження в світі.