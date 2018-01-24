ЗМІ назвали причину смерті виконавця ролі Тінкі-Вінкі в "Телепузиках"

Стала відома причина смерті англійського актора Саймона Шелтона Барнса, виконавця ролі Тінкі-Вікні у популярному дитячому телешоу «Телепузики» виробництва британської телерадіокомпанії BBC.

Британська газета The Mirror пише, що актор був знайдений мертвим рано вранці на набережній Ліверпуля, куди він приїхав на кілька днів із свого рідного міста Амптхілл в графстві Бедфордшир. Саймон, мабуть, втратив вночі свідомість і замерз на смерть, пролежавши на холоді кілька годин. Причини смерті офіційно вказана гіпотермія - переохолодження.

Подальших подробиць видання не наводить. Шелтон помер у віці 52 років, – через чотири дні після його дня народження.