Біткойни врятували відомого репера від банкрутства

У 2015 році репер 50 Сent оголосив себе банкрутом, але в кінці 2017 знову розбагатів, заробивши від $7 до $8,5 млн від продажу біткойнів. У червні 2014 року в репера вийшов п'ятий альбом Animal Ambition, який дебютував на 4-й позиції в чарті Billboard.

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Як повідомляє Ок-Magazine, в той час один біткойн коштував 662 дол. 50 Cent ж отримав тоді близько 700 біткойнів, що в той час оцінювалися приблизно в 400 тисяч доларів. За три роки криптовалюта зросла в ціні майже в 18 разів, і тепер у репера - приблизно 7 - 8,5 мільйонів доларів.

«Непогано для хлопця з Південної сторони, я так пишаюся собою», - прокоментував репер свій успіх. 50 Сent побічно підтвердив цю інформацію в своєму Instagram.