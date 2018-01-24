Парадокс посеред зими: сьогодні відзначається Міжнародний день ескімо (відео)

24 січня відзначається «солодке» свято – Міжнародний день ескімо (International Eskimo Pie Day). Цей вид морозива у 1922 році запатентував власник магазина солодощів з містечка Онава (США) Крістіан Нельсон. Він назвав десерт «Eskimo Pie» - пиріг ескімоса.

Вважається, що рецепту ескімо вже кілька тисячоліть. Ще у Древньому Римі імператор Нерон полюбляв подібний холодний десерт. Чи не найбільше любителів ескімо було в Радянському Союзі. У 1937 році десерт ввезли за ініціативою наркома продовольства СРСР Анастаса Мікояна. Він вважав, що кожен має з'їдати за рік не менше 5 кг морозива.

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Ескімо називали «вітамінізованим продуктом з лікувально-дієтичними властивостями». Цей десерт у СРСР став масовим продуктом і випускався за доступними цінами. Зараз існує багато варіацій ескімо, головне – наявність палички та шоколадної глазурі.