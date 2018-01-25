Макрон закликав у Давосі до справедливішої глобалізації

Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу, 24 січня, закликав Європу - з огляду на кризу глобалізації - використати 2018 рік для "перезавантаження".

Ідеться про те, щоб розробити розраховану на 10 років стратегію задля посилення позиції Євросоюзу на світовій арені, повідомляє DW.

"Якщо ми хочемо уникнути фрагментації світу, ми потребуємо сильнішої Європи. Це вкрай важливо", - наголосив Макрон.

Французький президент виступив за те, щоб глобалізація була організована справедливішим чином. "Якщо я не поверну сенс глобалізації, якщо я не зможу сказати людям, що вона хороша для них, то через п'ять, 10, 15 років переможуть націоналісти, екстремісти", - попередив Макрон.

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Водночас, за його словами, Європа має відігравати сильнішу роль на противагу США та Китаю. Серед тем, які слід особливо розробляти, він назвав міграційну політику, енергетику, оборону та інвестиції. При цьому французький президент підтримав концепцію "Європи різних швидкостей", згідно з якою, якщо якісь із партнерів захочуть просуватися уперед, їм не слід у цьому заважати.

Раніше цього дня під час виступу в Давосі канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала країни Євросоюзу до тіснішої співпраці в зовнішній політиці, а також наполягла на необхідності більшої узгодженості всередині ЄС з огляду на жорстку міжнародну конкуренцію.