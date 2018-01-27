Контрабандні схеми МО РФ

31 грудня 2017 року поблизу Одеси ВМС України затримало судно Whisper (прапор Танзанії) з вантажем цигарок з Очамчири (окупованаАбхазія, база ВМФ ЧФ РФ) до Варни. Судно затримано та поставлено на рейд в Одесі. Капітан судна мавпроблеми з документами походження товару, які довозились адвокатом. На борту знаходилися два члени команди без документів.

Після затримання судна приймалися активні спроби його звільнення через суди Одеси

Після затримання судна вживалися активні спроби його звільнення через суди Одеси. Дії ВМСУ, СБУ та ДПСУ активно в негативному світлі висвітлювалися не тільки одеськими ЗМІ, але й телеканалом ЗС РФ "Звєзда".

Сигарети Мікадо були доставлені військовими морем з сирійського порту Тартус до Новоросійська в контейнерах, а звідти до Очамчири. В Абхазії здійснене перевантаженя на Whisper вже в коробках, що видно на оприлюднених кадрах ДПСУ (0:30, 0:36 секунди запису). Така операція вказує на намір подальшого перевантаження в морі на інші судна (лодки).

Огляд вантажу виявив цигарки марки Mikado. (0:39 секунда запису).

Торгова марка належить UnionTobacco&Cigarette Industries Co. in Amman 11185 (Йорданія). Компанія створена у 1993 році та займається виробництвом та дистрібуцією табачних виробів. Продукція продається на ринку Йорданії, а також на ринку регіону.

Цей товар виробляється в Йорданії та продається в Ірані, Іраку та Сирії. На торговому майданчику ebay можна знайти оголошення про продаж пустих упаковок цигарок з Йорданії. В оголошенні до лоту 222801701154 підкреслено, що відправлення не здійснюється до Росії, Сирії, Лівії, Іраку та Ізраїлю. Це може бути непрямим підтвердженням ринку збуту цих цигарок.

Таким чином, на заарештованому Whisper знаходилися йорданські цигарки, що вивезені з сирійського порту Тартус, що контролюється російським військовим контингентом. Оскільки на Whisper отримав лише абхазькі документи походження цигарок, то зрозуміло, що вантаж вже підпадає під визначення контрабанди, а участь росіян в маршруті доставки свідчить про причетність російських військових до контрабандної схеми вивезення підакцизних товарів за маршрутом Тартус (ВМБ РФ) – Новоросійськ (ВМБ РФ) – Очамчіра (ВМБ РФ).

Контрабанду цигарок в Сирії здійснює сім'я президента Башара Асада

Відомо, що контрабанду цигарок в Сирії здійснює сім'я президента Башара Асада. Зокрема існують дані про те, що у сирійській війні цигарки використовуються режимом Асада в якості засобу оплати бійцям армії та провладного ополчення.

В країну окрім контрабандних каналів вони ввозяться через систему Duty Free. Syria Duty Free Shops (SDF) Ltd., станом на 2011 рік контролює Маклуф – кузин сирійського президента Асада. При цьому майже весь клан Маклуф причетний до контролю контрабандних схем в країні, що охоплює прикордонну службу, адміністрацію порту Тартус, митників та розгалуджену мережу складів у західній, підконтрольній режиму частині країни. Важливо підкреслити, що існує ще й північний контрабандний шлях проходить з цієї території в бік Туреччини, де поблизу кордону перевалку контрабанди здійснювали, принаймні до падіння Ракки – бойовики Ісламської держави.

Завдяки турецькій береговій охороні обсяги контрабанди цигарок з Сирії вдалося зменшити з 0,5 млн у 2012 році до майже 200 тисяч коробок у 2013 році. Втім, до сих пір відзначається досить низький рівень боротьби з контрабандою цигарок, яку демонструє, зокрема, грецька берегова охорона.

Втім, логістика поставок свідчить про те, що вантаж з Йорданії в Сирію надійшов сухопутним шляхом (можливо й легально) безпосередньо, скоріш за все, - дорогою через Ес-Сувейду та Дер’а. Натомість вивезення з Сирії відбувалося цілком за контрабандною схемою. Але далі вивезення вантажу до Новоросійську, де він був перенаправлений до Очамчіри був неможливий без участі представників російського військового контингенту.

За оцінками фахівців, лише один рейс Whisper дозволяє отримати прибуток від реалізації цигарок у Європейському союзі у розмірі $800 тис.– $1 млн.

Таким чином, з цього випливає дві версії:

Контрабанда цигарок до ЄС відбувається виключно російськими військовослужбовцями (участь телеканалу «Звєзда» непрямо підтверджує її).

Російські військові сприяють контрабандному бізнесу сім’ї Башара Асада.

В якості розвитку теми та додачі конспірології, варто відзначити, що табак в такій кількості є досить ефективним засобом сховища наркотичних препаратів, що дозволяє ускладнити роботу пошукових собак.

Анатолій Баронін