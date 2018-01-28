Помер засновник IKEA Інгвар Кампрад

Кампрад помер у своєму будинку у шведській провінції Смоланд 27 січня.

У Швеції помер засновник найбільшої в світі мережі по торгівлі меблями IKEA Інгвар Кампрад.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії.

Кампрад помер у своєму будинку у шведській провінції Смоланд 27 січня. Йому був 91 рік.

За даними Bloomberg, засновник IKEA займав восьму сходинку у списку мільярдерів зі статком у $58,7 млрд.

Інгвар Кампрад народився 30 березня 1926 року в південній Швеції. Бізнесом він почав займатися в юності, продаючи сусідам олівці, сірники і ялинкові іграшки.

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Інгвар Кампрад заснував IKEA у віці 17 років, у 1943 році. Перший магазин IKEA відкрив у 1958 р. у шведському місті Ельмхульті. Безпосередньо від роботи в IKEA він відійшов у 1988 році, однак зберіг роль радника.

Назва компанії - це абревіатура, що складається з ініціалів Інгвара Кампрада (ім'я засновника), Ельмтаріда (ферма, де він виріс), а також Агунарді (його рідне місто в Сьоленде, південна Швеція).

Спочатку фірма продавала ручки, гаманці, рамки для фото, годинники, прикраси. Меблі з'явилися в її асортименті в 1947 році. Кампрад орієнтувався на потреби небагатих простих жителів Швеції, серед яких він сам виріс.

У 1982 році компанію, що спеціалізується на виробництві легко-збірних меблів, було перетворено на фонд зі штаб-квартирою в Нідерландах. Зараз IKEA - одна з найбільших у світі роздрібних мереж з торгівлі меблями та предметами домашнього вжитку із 361 магазином у 29 країнах світу. Власниками IKEA Group є Ingka Holding B.V. та підконтрольні йому структури.

У грудні минулого року IKEA заявила, що вивчає український ринок і має намір протягом двох років відкрити перший магазин у Києві. Планується, що мережу в Україні розвиватиме "IKEA Південно-Східна Європа", що є частиною IKEA Group (Ingka Holding B.V.).