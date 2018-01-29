Міддлтон пожертвувала волосся хворим на рак дітям
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон віддала частину своїх волосся на перуки для хворих на рак дітей. Про це пише Daily Mail з посиланням на джерело в королівському дворі.
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За його словами, перукар Міддлтон наполягала на тому, щоб зістригти частину волосся через надмірну довжину. Вже сидячи в кріслі, герцогиня вирішила зберегти волосся і анонімно переслати їх у благодійний фонд.
Джерело зазначило, що "десь маленька дівчинка буде носити волосся справжньої принцеси".
За даними видання, Міддлтон зрізала волосся довжиною близько 20 див.
У благодійному фонді заявили, що не володіють інформацією про надходження волосся одного з представників королівської сім'ї.