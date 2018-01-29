Міддлтон пожертвувала волосся хворим на рак дітям

За даними Daily Mail, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон зрізала волосся довжиною близько 20 см.

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон віддала частину своїх волосся на перуки для хворих на рак дітей. Про це пише Daily Mail з посиланням на джерело в королівському дворі.

Читайте такожБританська принцеса оголосила про весілля з далеким родичем

За його словами, перукар Міддлтон наполягала на тому, щоб зістригти частину волосся через надмірну довжину. Вже сидячи в кріслі, герцогиня вирішила зберегти волосся і анонімно переслати їх у благодійний фонд.

Джерело зазначило, що "десь маленька дівчинка буде носити волосся справжньої принцеси".

За даними видання, Міддлтон зрізала волосся довжиною близько 20 див.

У благодійному фонді заявили, що не володіють інформацією про надходження волосся одного з представників королівської сім'ї.